Fast meinte man, durch ein Schwarzwald-Städtchen zu marschieren, so malerisch wirkt die Kirche St. Martin samt Marktplatz. Doch Colonia Tovar liegt nicht an den Hängen badischer Berge, sondern an jenen des Küstengebirges von Venezuela nahe der Hauptstadt Caracas. Im Jahr 1843 von Auswanderern aus Süddeutschlands letztem Zipfele gegründet, hat die deutsche Exil-Gemeinschaft bis heute etliche ihrer Sitten bewahrt, beispielsweise Mundart, Handwerk und Speisen. Darauf ein Bier im Hotel Kaiserstuhl.