Moderatorin Collien Ulmen-Fernandes verträgt keinen Kaffee. Aber was trinkt sie dann zum Frühstück? Die Antwort dürfte viele überraschen.

Köln (dpa) - Schauspielerin Collien Ulmen-Fernandes (43) überrascht mit einer kuriosen Getränkewahl am Morgen: Energydrink statt Kaffee. «Absurderweise fang’ ich an zu zittern, wenn ich einen Kaffee trinke. Bei Energydrinks ist das nicht der Fall. Ich weiß nicht, warum», sagte die Moderatorin am Rande des Deutschen Fernsehpreises in Köln der Deutschen Presse-Agentur. «Insofern trink’ ich tatsächlich zum Frühstück bereits einen Energydrink.»

Die 43-Jährige, die mit dem Entertainer Christian Ulmen verheiratet ist, lebt seit einem Jahr auf Mallorca. Beim diesjährigen Fernsehpreis saß sie in der Jury.