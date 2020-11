Ein Cockerspaniel namens Ralph hat im englischen Liverpool eine Corona-Maske gefressen und ist von Tierärzten in einer Notoperation gerettet worden. „Er muss die Maske in der Nacht aus der Tasche meiner Tochter gestohlen haben“, sagte Ralphs Besitzerin Julie Veidman am Montag. „Er hatte immer eine Vorliebe für Socken und manchmal auch für Schlüpfer. Deshalb halten wir solche Dinge immer von ihm fern.“ Auch für die Tierärzte war der Vorfall ungewöhnlich: „Wir waren alle geschockt, als wir die Maske aus seinem Inneren herausgeholt haben“, sagte Lizzie Whitton. Die Maske sei nicht zerkaut, sondern noch ganz gewesen.