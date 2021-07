Der US-Schauspieler ist der wohl prominenteste Hausbesitzer in der Gemeinde Laglio am Comer See. Nach den unwetterbedingten Zerstörungen in der Region will Clooney helfen.

Laglio (dpa) - US-Schauspieler George Clooney hat nach den Zerstörungen durch starke Regenfälle und Überflutungen in Norditalien seine Hilfe angekündigt.

Er habe gesagt, es sei bereit zu helfen und seinen Teil beizutragen, zitierte der „Corriere della Sera“ den Bürgermeister der Gemeinde Laglio am Comer See, Roberto Pozzi. Clooney hat dort demnach ein Haus. In den sozialen Medien waren Fotos von Clooney mit Helfern des örtlichen Katastrophenschutzes und Pozzi zu sehen.

„Diesen Ort hier (...) wird es weiter geben“

In der Gegend um den Comer See hatten starke Regenfälle seit Dienstag vielerorts zu Erdrutschen sowie Überflutungen geführt und schwere Schäden angerichtet. Die Gemeinde befreite die Woche über mit schwerem Gerät von Schlamm überzogene Straßen und baggerte Geröll weg.

In einem Video, das der italienische Fernsehsender Rai 1 am Donnerstag verbreitet hatte, sagte Clooney, die Situation sei schlimmer, als man denke.

Der 60-Jährige machte jedoch Hoffnung. „Diesen Ort hier gibt es schon immer, ihn wird es weiter geben und er wird stärker und besser zurückkommen.“

