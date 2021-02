Die Schauspielerin denkt gern an die Einstiegsjahre in ihren Beruf. 1973 stand sie für den Film «Sylvie» erstmals vor der Kamera.

München (dpa) - Die Schauspielerin Cleo Kretschmer denkt gern an die Zeit ihrer ersten beruflichen Erfolge in München zurück. „Es war wirklich toll“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur kurz vor ihrem 70. Geburtstag.

Der Regisseur Klaus Lemke hatte die Niederbayerin einst in München entdeckt und 1973 für den Film „Sylvie“ erstmals engagiert. „Wir haben uns unheimlich gut ergänzt“, so Kretschmer. Sie habe sich Geschichten ausgedacht, er habe sie aufgeschrieben. Eine „total schöne Zeit“ sei das gewesen.

Lemke attestiert seiner früheren Muse ein schauspielerisches Naturtalent. Was große Stars auf einer Schauspielschule in New York hätten lernen müssen - nämlich „in einer fiktiven Geschichte real zu agieren“ - habe Cleo von selbst drauf gehabt, sagt er. Mit Kretschmer habe er in den 70er Jahren seine größten Erfolge gefeiert.

Seit einigen Jahren hat sich die Schauspielerin weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sie lebt im oberbayerischen Dorfen.

© dpa-infocom, dpa:210210-99-375499/2