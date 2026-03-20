Chuck Norris wurde bekannt für Rollen als unerschütterlicher Actionheld. Daraus entwickelte sich eine ganze Reihe an Witzen und Memes, die Norris als Kultfigur etablierten.

Los Angeles (dpa) - Chuck Norris wurde bekannt als unerschütterlicher Actionheld und hat sich auch in der Popkultur als fast übermächtige Figur etabliert. Daraus entstand das Kultphänomen der Chuck-Norris-Witze, die den Schauspieler als so mächtig darstellen, dass sich ihm sogar Naturgesetze unterordnen. Das setzen Fans auch nach seinem Tod fort.

Eine Auswahl der besten Chuck-Norris-Witze:

- «Die Grippe bekommt jedes Jahr eine Chuck-Norris-Impfung.»

- «Chuck Norris kann unter Wasser grillen.»

- «Am siebten Tag machte Gott eine Pause, weil Chuck Norris seine Ruhe haben wollte.»

- «Chuck Norris kann in der Ecke eines kreisrunden Raums sitzen.»

- «Chuck Norris' Tränen heilen Krebs. Schade, dass er nie geweint hat.»

- «Hinter Chuck Norris' Bart befindet sich kein Kinn. Da ist nur eine weitere Faust.»

- «Chuck Norris schläft nicht. Er wartet.»

- «Chuck Norris kann im Kinderkarussell überholen.»

- «Chuck Norris hat als Kind auch Sandburgen gebaut. Wir kennen sie heute als Pyramiden.»

- «Chuck Norris isst keinen Honig, er kaut Bienen.»

Auch den Tod des Actionhelden griffen Fans in der typischen Witzform auf:

- «Chuck Norris geht nicht in den Himmel … der Himmel kommt zu Chuck Norris. Ruhe in Frieden.»

- «Chuck Norris stirbt natürlich nicht. Er wechselt lediglich in einen Aggregatzustand, für den die menschliche Sprache noch kein Wort gefunden hat.»