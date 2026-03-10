Mit liebevollen Fotos verkündet Charles Melton die Geburt seines Kindes. «Unsere Familie», schreibt er und erhält zahlreiche Glückwünsche.

Los Angeles (dpa) - Charles Melton ist Vater geworden. Der Schauspieler («May December», «Riverdale») teilte ein Foto von sich, seiner Partnerin und dem Baby auf Instagram und schrieb dazu: «Unsere Familie». Auf einem Foto trägt seine Partnerin, die Künstlerin, Regisseurin und Fotografin Camille Summers-Valli, das Neugeborene, während Charles Melton ihr einen Kuss auf die Wange gibt. Auf einem anderen Foto hält der 35-Jährige das Baby mit einem Tuch zugedeckt im Arm.

In den Kommentaren sammeln sich zahlreiche Gratulationen. Unter anderem schrieb «Riverdale»-Kollegin Lili Reinhart «Engel». Julianne Moore und Natalie Portman, die in «May December» mitspielten, kommentierten «Wunderschöne Familie» und «Mein Herz schmilzt».