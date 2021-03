Die ZDF-Moderatorin Carmen Nebel sieht die letzte Ausgabe ihrer Samstagabendshow „Willkommen bei Carmen Nebel“ am Samstag als besonderen Moment. „Diese Show noch einmal zu feiern, meine Herzenssendung, die für unglaublich viele Künstler eine tolle Bühne war und die beinahe 18 Jahre lang die Zuschauer am Samstagabend unterhalten hat, das wird ein ganz besonderer Moment“, erklärte die 64-Jährige am Mittwoch. Für Nebel endet damit aber nicht die Zusammenarbeit mit dem ZDF. Sie hat einen Vertrag bis 2023 und wird die Weihnachtsshows des Mainzer Senders moderieren.