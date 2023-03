Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Ort ist legendär. Alle wichtigen US-Weltraummissionen starten von Cape Canaveral. Doch obwohl das Gelände in Florida nahezu ideale Bedingungen bietet, war es nicht erste Wahl.

Am Anfang stand ein Raketeneinschlag auf einem Friedhof in Mexiko. Eine in White Sands im US-Bundesstaat New Mexico abgefeuerte Rakete schlug im mexikanischen Juarez ein. Sie tötete glücklicherweise