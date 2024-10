Am 5. November wird Rocksänger Bryan Adams 65 Jahre alt - und zwei Tage später bekommt er ein ganz besonderes Geburtstagsgeschenk.

München (dpa) - Bryan Adams bekommt einen «Bambi». Bei der Verleihung des Medienpreises in der kommenden Woche in München soll der kanadische Rockstar als «Legende» ausgezeichnet werden.

«Soundtrack zu unserem Leben»

«Bryan Adams ist ein Musiker und Fotograf, der einige der berühmtesten Songs aller Zeiten geschrieben, ein einzigartiges künstlerisches Werk geschaffen hat und ein außergewöhnliches soziales Engagement an den Tag legt», teilte der Medienkonzern Hubert Burda Media mit. «Bryan Adams hat den Soundtrack zu unserem Leben komponiert», urteilte die «Bambi»-Jury.

Adams hat mit Hymnen wie «Summer of '69» und Balladen wie «Everything I Do (I Do It for You)» einige der bekanntesten Rocksongs überhaupt geschaffen. Der Titelsong zum «Robin Hood»-Film mit Kevin Costner in der Hauptrolle (1991) stand in 19 Ländern an der Spitze der Charts. Im Lauf seiner vier Jahrzehnte umfassende Karriere hat Adams nach Burda-Angaben weltweit mehr als 100 Millionen Tonträger verkauft und Lieder geschrieben für legendäre Künstler wie Joe Cocker, Bonnie Tyler, Tina Turner und die Rockband Kiss.

Außerdem ist er als Fotograf erfolgreich. Er nahm Porträts auf von Stars wie Cher, Rammstein und Mick Jagger - und sogar von Queen Elizabeth II. und ihrem Mann Prinz Philip. Im Jahr 2003 war er Mitbegründer des Magazins «Zoo» in Berlin, das sich mit Mode und Kultur in Europa und speziell in Berlin befasst.

Geschenk zum 65. Geburtstag

Adams bekommt den «Bambi» zwei Tage nach seinem 65. Geburtstag am 5. November. Der Bambi wird von Hubert Burda Media vergeben und ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Er wird am 7. November in München verliehen, die Gala wird live aus den Bavaria Filmstudios auf Prime Video gestreamt. Die Auszeichnung wird in diesem Jahr in voraussichtlich zwölf Kategorien vergeben.