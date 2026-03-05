Mit Hits wie «Baby One More Time» und «Oops!... I Did It Again» wurde Britney Spears zum Superstar, doch Fans machen sich schon lange Sorgen um sie. Jetzt gibt es einen «bedauerlichen Vorfall».

Los Angeles (dpa) - Pop-Ikone Britney Spears (44) ist im US-Bundesstaat Kalifornien vorübergehend festgenommen worden. Die Musikerin wurde am Mittwochabend (Ortszeit) von der Autobahnpolizei festgenommen und rund neun Stunden später wieder auf freien Fuß gesetzt, wie aus Informationen der Sheriffsbehörde von Ventura County hervorging.

Einen Grund für die Festnahme gab die Behörde zunächst nicht offiziell an. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge, die sich auf Quellen aus den Ermittlungskreisen berufen, vermuteten die Einsatzkräfte das Autofahren unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen. Am 4. Mai ist ein Gerichtstermin für Spears angesetzt.

Sprecherin: «Bedauerlicher Vorfall»

«Das war ein bedauerlicher Vorfall und komplett unentschuldbar», hieß es von einer Sprecherin der Musikerin. «Britney wird die richtigen Schritte unternehmen, sich an die Gesetze halten und dann kann dies hoffentlich der erste Schritt hin zu einer schon lange überfälligen Veränderung sein, die in Britneys Leben erfolgen muss. Hoffentlich kann sie die Hilfe und die Unterstützung bekommen, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht.»

Ihre Söhne und die ihr am nahestehendsten Menschen würden Zeit mit verbringen und «einen überfälligen Plan entwickeln, der ihr Erfolg für ihr Wohlbefunden ermöglicht», so die Sprecherin.

Spears begann ihre Karriere schon als junges Mädchen im «Mickey Mouse Club». Mit 15 Jahren erhielt sie einen Plattenvertrag. Mit «...Baby One More Time» gelang ihr der internationale Durchbruch. Später folgten Hits wie «Toxic», «Oops! … I Did It Again» und «Stronger». Sie verkaufte Millionen Alben, erreichte fünf Nummer-eins-Platzierungen in den Billboard Hot 100, etablierte sich als Pop-Ikone einer ganzen Generation und wird zu den erfolgreichsten Künstlerinnen der Musikgeschichte gezählt.

Erst Riesen-Erfolge, dann Krisen

An ihre großen Erfolge in den 90er und 2000er Jahren hatte sie zuletzt jedoch nicht mehr anknüpfen können. 2023 veröffentlichte Spears ihre Memoiren «The Woman in Me». Ihr letztes Studioalbum erschien 2016. Zuletzt hatte sie erklärt, nicht ins Musikgeschäft zurückkehren zu wollen und die Rechte an ihrem Musikkatalog verkauft.

In der von Paparazzi geprägten Medienwelt der 2000er Jahre war Spears gegen Ende der 2000er Jahre vor allem wegen persönlicher Krisen in die Schlagzeilen geraten. 2008 wurde sie unter eine gerichtlich angeordnete Vormundschaft gestellt, die ihrem Vater die Kontrolle über ihr Leben und ihre Finanzen übertrug. 2021 wurde die Regelung nach einem viel beachteten Gerichtsverfahren beendet.

Dreimal verheiratet, zwei Söhne

Spears war dreimal verheiratet: 2004 gab sie ihrer Jugendliebe Jason Alexander das Ja-Wort, annullierte die Ehe jedoch fast direkt im Anschluss wieder. Einige Monate später heiratete sie den Tänzer Kevin Federline, mit dem sie 2005 und 2006 jeweils einen Sohn bekam. 2007 wurde die Ehe geschieden, danach entbrannte zeitweise ein bitterer Sorgerechtsstreit. Zwischen 2022 und 2024 war Spears mit dem Fitnesstrainer Sam Ashgari verheiratet.

In den vergangenen Jahren hatte sich Spears häufig auf Instagram zu Wort gemeldet, meist mit kleinen Videoclips, in denen sie oft leicht bekleidet zu verschiedenen Songs tanzt. Ihre teils bizarren Social-Media-Auftritte führten immer wieder zu Spekulationen über ihren Gemütszustand.