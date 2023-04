Es muss nicht immer Kuchen sein: Zur Krönung von König Charles III. haben sich die Briten eine ganz besondere Festtagsspeise ausgedacht: eine Quiche mit Saubohnen, Spinat - und Estragon.

London (dpa) - Eine spezielle Quiche ist das offizielle Gericht der Straßenfeiern in Großbritannien zur Krönung von König Charles III. und Queen Camilla. Der Palast teilte am Montag das Rezept für die «Coronation Quiche» (Krönungsquiche) mit, das vom Königspaar persönlich ausgewählt worden sei. In einem Video, das auf dem offiziellen Twitter-Account der Royal Family geteilt wurde, ist eine Köchin in weißer Uniform bei der Zubereitung zu sehen.

Der «große Krönungsschmaus» (Coronation Big Lunch) ist für den 7. Mai geplant, den Tag nach der Krönung in der Londoner Westminster Abbey. Dazu sollen sich landesweit Menschen zu Straßenfesten, Tee-Partys und anderen Veranstaltungen treffen.

Bei dem Gericht handele es sich um eine «Quiche mit einem knusprigen, leichten Teigmantel und delikaten Aromen von Spinat, Saubohnen und frischem Estragon», hieß es. «Heiß oder kalt serviert, mit grünem Salat und gekochten Frühkartoffeln – perfekt für ein Coronation Big Lunch.» Die britische Nachrichtenagentur PA betonte, Quiche sei als französisches Gericht bekannt, sei aber vermutlich im Mittelalter in Deutschland entstanden. Charles hat auch deutsche Wurzeln. Camilla ist seit 2013 Schirmherrin der Initiative Big Lunch, die Nachbarn und Gemeinschaften zusammenbringen will.

Ob es die Quiche auch auf das Menü des offziellen Krönungsdinners schafft, war zunächst unklar. Zur Krönung von Charles' Mutter Queen Elizabeth II. 1953 wurde eigens ein Hühnchengericht namens «Coronation Chicken» kreiert.

