Die Tage auf der Erde werden minimal länger – und der Klimawandel spielt dabei eine Rolle. Forschende aus Österreich und der Schweiz berichten, dass sich die Erdrotation in den vergangenen Jahrzehnten messbar verlangsamt hat. Im Alltag ist davon nichts zu spüren: Ein Tag verlängert sich derzeit um etwa 1,33 Millisekunden pro Jahrhundert. Für präzise Zeitmessungen und die Navigation in der Raumfahrt kann das aber relevant sein. Grundsätzlich schwankt die Rotationsgeschwindigkeit der Erde. Einfluss haben die Anziehungskraft des Mondes sowie Prozesse im Erdinneren, an der Oberfläche und in der Atmosphäre. Nach Einschätzung der Forscher wirkt nun auch der Klimawandel. Schmelzendes Eis an den Polen und auf Gletschern lässt den Meeresspiegel steigen und verändert die Massenverteilung auf dem Planeten. Dadurch kann sich die Erdrotation leicht verlangsamen. Analysen von Meeresfossilien zeigen, dass sich die Erdrotation in den vergangenen 3,6 Millionen Jahren mehrfach verändert hat. Eine ähnlich starke Verlangsamung wie zwischen 2000 und 2020 gab es zuvor nur einmal – vor etwa zwei Millionen Jahren. Unsere Aufnahme der Erde entstand im Dezember 1972 beim bislang letzten bemannten Flug zum Mond von Apollo 17.