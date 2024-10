In einem leerstehenden Gebäude in Essen bricht ein Feuer aus. Zuvor war eine Gruppe Jugendlicher in das verlassene Schwimmbad eingestiegen. Die Feuerwehr begibt sich auf die Suche.

Essen (dpa) - Vier Jugendliche sind in ein altes Schwimmbad eingestiegen und dort wegen eines Brandes in Not geraten. Die Teenager fanden nach Angaben der Feuerwehr in Essen nicht mehr selbst aus dem leerstehenden Gebäude heraus, nachdem dort ein kleines Feuer ausgebrochen war. Die Einsatzkräfte fanden die Jugendlichen in dem verwinkelten Gebäude und brachten sie ins Freie.

Die Brandursache war zunächst unklar. Die Polizei prüft, ob die Jugendlichen für das Feuer verantwortlich sind. Gegen sie wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet, wie ein Polizeisprecher sagte. Unter anderem wegen versuchter Brandstiftung und Hausfriedensbruchs.

Die Teenager riefen am Freitagabend selbst die Feuerwehr zu Hilfe, die bereits anderweitig alarmiert worden war. Die Jugendlichen hielten sich demnach dann in einem Bereich auf, der nicht verraucht war. Dort fanden die Einsatzkräfte sie und brachten sie ins Freie. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer selbst war nach Angaben eines Feuerwehrsprechers in wenigen Minuten gelöscht. Demnach brannte ein Schutt- oder Müllberg in dem verlassenen Bad. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.