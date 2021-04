Ungeachtet eines Brandes in einem Herzzentrum haben Ärzte im Fernen Osten Russlands erfolgreich einen Patienten operiert. Es sei unmöglich gewesen, den Eingriff am offenen Herzen zu unterbrechen, erklärte die Klinik in Blagoweschtschensk am Freitag. „Wir mussten diesen Patienten retten“, sagte der behandelnde Arzt Valentin Filatow dem Fernsehsender Rossija 24.

Das sich mit Rauch füllende Gebäude wurde evakuiert, während das achtköpfige Team weiter operierte. Nach Angaben der Einsatzkräfte wurde ein Stromkabel zum Operationssaal verlegt, während im Gebäude der Strom abgeschaltet und Ventilatoren zur Entrauchung eingesetzt wurden. Dabei habe es keine Panik gegeben

Nach der OP hätten Patient und Ärzte das Gebäude verlassen. Der Zustand des Mannes wurde als stabil eingestuft. Er liegt den Angaben zufolge nun auf der Intensivstation eines anderen Krankenhauses. Das Feuer, das mutmaßlich durch einen elektrischen Defekt verursacht wurde, sei unter Kontrolle gebracht worden. Den Behörden der Stadt nahe dem Pazifik zufolge wurden mehr als 100 Menschen in Sicherheit gebracht. Verletzte gab es nicht.