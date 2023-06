Erneut brennt es in Brandenburg: Karls Erdbeerhof steht in Flammen. Der Brandherd in einem Werkstattgebäude ist offenbar weitgehend gelöscht.

Elstal (dpa) - Bei einem Brand auf dem Gelände des Freizeitparks Karls Erdbeerhof im brandenburgischen Elstal bei Wustermark sind vier Menschen verletzt worden. Sie hätten Rauchgasvergiftungen erlitten, berichtete eine Polizeisprecherin am Dienstag. Die Menschen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Der Brand sei in einem Werkstattgebäude ausgebrochen, aber inzwischen bereits von der Feuerwehr weitgehend gelöscht. «Ich sehe jedenfalls keine große Rauchentwicklung mehr», sagte die Sprecherin nach ihrem Eintreffen am Brandort.

Das Feuer war am Dienstagvormittag ausgebrochen. Die Hintergründe zu dem Brand waren zunächst unklar. Nähere Informationen sollten nach Angaben der Gemeinde zeitnah folgen. Zunächst hatten andere Medien berichtet.