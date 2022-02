Einem wie Jeff Bezos sind eigentlich keine Grenzen gesetzt. Der Multimilliardär war schon im All und will bald Menschen auf den Mond bringen – nun soll ihm ausgerechnet eine alte Brücke im Weg stehen, wenn er seine Mega-Jacht aus den Niederlanden bekommt. Allerdings handelt es sich nicht um irgendein Bauwerk. Die einst für den Eisenbahnverkehr gebaute Koningshaven-Brücke über der Maas in Rotterdam steht unter Denkmalschutz. Sie wird im Volksmund nur De Hef (Hub) genannt, da das Mittelstück beweglich ist und 40 Meter nach oben gehoben werden kann, um Schiffe durchzulassen. Problem: Das reicht für Bezos bescheidenes Boot nicht. Der 430 Millionen Euro teure Dreimaster kommt auf 70 Meter.

Die mit dem Bau beauftragte Werft soll daher angefragt haben, ob das Mittelstück nicht vorübergehend entfernt werden kann, damit die Segeljacht ins Meer kommt. Die Aufregung in Rotterdam war groß. Inzwischen versuchte der Bürgermeister die Gemüter zu beruhigen: Es sei noch gar kein Antrag gestellt worden, vor einer Entscheidung müsse es Garantien geben, dass die charakteristische Brücke nicht beschädigt werde. Außerdem trägt Bezos die Kosten für Ab- und Wiederaufbau. Ruinieren wird ihn das sicher nicht.