Die Uffizien in Florenz haben das Modehaus Jean Paul Gaultier wegen unerlaubter Verwendung des berühmten Botticelli-Gemäldes „Die Geburt der Venus“ verklagt. Gaultier habe das Bild ohne Erlaubnis und ohne wie vorgeschrieben Urheberrechtsgebühren zu bezahlen auf Kleidungsstücke gedruckt, erklärte das renommierte Museum am Montag. Zum Beleg fügte es mehrere Screenshots an, die „Die Geburt der Venus“ auf einer Gaultier-Hose, einem Schal und einem Kleid zeigen.

Auf ein Schreiben vom April habe das Modehaus nicht reagiert, erklärten die Uffizien jetzt. Damals hatte das Museum Gaultier aufgefordert, die beanstandeten Kleidungsstücke entweder vom Markt zu nehmen oder eine finanzielle Vereinbarung zu treffen. Mit seiner Klage fordert das Museum nun Schadenersatz sowie einen Verkaufsstopp für die Venus-Kleidung.

Die 1765 eröffneten Uffizien gehören zu den bedeutendsten Museen der Welt.