Winston Churchill wird das berühmte Diktum „No Sports!“ zugeschrieben. Auch wenn der legendäre britische Premierminister sich offenbar nie derart ablehnend über körperliche Betätigung geäußert hat, dient Churchill bis heute Sportmuffeln als berühmter Kronzeuge.

Churchills Nachfolger in der Downing Street kann auf solche Verweise verzichten. Boris Johnson ist sportlichen Aktivitäten keineswegs abgeneigt. Dabei demonstriert er mitunter auch, dass er nicht nur in der Politik, sondern auch im sportlichen Wettkampf mit harten Bandagen zu kämpfen versteht. So erregte Johnson weltweites Aufsehen, als er vor fünf Jahren bei einer Rugbyeinlage in Japan einen Jungen über den Haufen rannte.

Die Queen gibt grünes Licht

Derzeit lässt es der 55-Jährige ruhiger angehen, schließlich hat er gerade eine schwere Covid-19-Erkrankung hinter sich. Um sich wieder fit zu machen, schnürt Johnson die Laufschuhe und geht Joggen. Weil er das aus Sicherheitsgründen nicht in aller Öffentlichkeit tun darf, fragte Johnson bei der Queen nach, ob er im Garten des königlichen Buckingham-Palasts ein paar Runden drehen dürfe. Die Anlage ist derzeit Corona-bedingt für Besucher geschlossen. Elizabeth II., die zum Schutz vor einer Corona-Infektion bis auf Weiteres auf Schloss Windsor weilt, gab grünes Licht, wie der „Telegraph“ berichtet. Johnsons Laufeinheiten in royaler Umgebung stand also nichts mehr im Weg, als dass er wieder fit werde für die absehbar harten Brexit-Verhandlungen mit der EU.