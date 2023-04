Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit Jahrzehnten füllt Boris Becker mit Liebesgeschichten und Trennungen die Klatschspalten. Zuletzt geriet immer mehr seine finanzielle Situation in den Fokus. Nun könnte ihm theoretisch sogar Gefängnis drohen. Kann er sich aus dem Schlamassel befreien?

Boris Becker war schon an vielen Orten in der Welt zu Hause. Der gebürtige Leimener hatte in München eine Wohnung, war in Monaco gemeldet, besaß eine Immobilie in Miami und wohnte in