Er spaltet seit jeher die Nation. Das war schon so, als der 17-jährige Boris Becker über den Centrecourt von Wimbledon hechtete. Das Auf und Ab zwischen Glanzleistungen und sportlichen Pleiten wiederholte sich bei ihm auch in der nunmehr schon 24 Jahre währenden Zeit als Ex-Tennisstar. Privat zeugen davon einige gescheiterte Ehen und sonstige Liebschaften. Wirtschaftlicher Tiefpunkt war ohne Frage seine Verurteilung zu zweieinhalb Jahren Haft in London wegen Insolvenzverschleppung.

Inzwischen ist Boris Becker wieder obenauf. Und so sehr der mittlerweile 55-Jährige polarisiert, seine Fähigkeit zur Selbstironie sollte auch der größte Neider anerkennen. Das war schon so, als er kurz vor der Jahrtausendwende in einem Werbespot des Internetanbieters AOL auftrat. Sein Spruch „Bin ich da schon drin, oder was? – Ich bin drin!“ brannte sich auch deshalb ins kollektive Gedächtnis der (älteren) Deutschen, weil kurz darauf Beckers Besenkammer-Affäre ruchbar wurde, während der seine Tochter Anna Ermakova gezeugt wurde.

Jetzt meldet sich Becker, im Dezember nach 231 Tagen hinter Gittern nach Deutschland abgeschoben, als Werbefigur zurück. In einem Spot für Fensterversand.com wirft er Geld aus dem Fenster, um auf das Sparpotenzial des Onlinehandels aufmerksam zu machen. Die Szene sei ein Verweis auf sein eigenes Leben, sagte er am Freitag: „Ich hoffe, Sie verstehen den Witz und die Selbstironie.“ Darauf zu kommen, erfordert nun wirklich nicht viel Fantasie.