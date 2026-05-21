Waren Sie heute schon in der Muckibude oder haben Sie stattdessen am Rechner gedaddelt? Dann könnten Sie sich und Ihren Wortschatz bei der Wahl des Boomer-Worts des Jahres wiederfinden. Der Influencer Levi Penell sucht nach Ausdrücken, die sein Publikum besonders mit der Generation der Über-60-Jährigen in Verbindung bringt.

Inspirieren lassen hat er sich vom Jugendwort des Jahres, das schon seit 2008 regelmäßig vom Langenscheidt-Verlag gekürt wird. Das Boomer-Wort des Jahres solle eine satirische Antwort darauf sein. „Denn hier hatten wir lange Zeit das Gefühl, die Boomer wollen uns erklären, was Jugendsprache ist“, erklärt der 25-Jährige. In den ersten Auflagen des Jugendworts des Jahres gewannen immerhin Ausdrücke wie „Gammelfleischparty“, „Niveaulimbo“ oder „Smombie“ (= Smartphone-Zombie), die wohl kaum ein Jugendlicher jemals unironisch in seinem alltäglichen Sprachgebrauch verwendet hat.

Grund genug also, den Spieß umzudrehen: Zum dritten Mal hat Penell nun seine Zuschauer auf Tiktok und Instagram dazu aufgerufen, Vorschläge für Boomer-Wörter zu machen. Das sollen Ausdrücke sein, die sie mit der älteren Generation assoziieren, die aber gleichzeitig „irgendwie hart gehen, also auf bestimmte Art und Weise auch ganz cool sind“. Die sechs Vorschläge mit den meisten Likes sollen zur Abstimmung gestellt werden.

Im vergangenen Jahr machte „Baujahr“ das Rennen (nicht für das Baujahr eines Autos, sondern im Sinne von „Ich bin Baujahr 1960“), gefolgt von „mein lieber Herr Gesangsverein“ und „Schabernack“. Bei der ersten Wahl 2024 landete „Sportsfreund“ auf dem ersten Platz vor „papperlapapp“ und „schnabulieren“.

Und 2026? In den Kommentaren auf Penells Tiktok- und Instagram-Profilen gehören „raffiniert“, „Mumpitz“, „Freunde der Sonne“ und „Apparat“ (statt „Telefon“) zu den beliebtesten Vorschlägen. Andere Nutzer denken an ihre Mütter, die häufig „Ich schick dir ’ne Whatsapp“ sagen oder an Leute, die ihre Ehefrauen oder -männer wahlweise als „Chefin“, „die Regierung“ oder „Göttergatte“ bezeichnen.

Der Vorschlag unserer Redaktion für das Boomer-Wort des Jahres lautet übrigens: Hutablage. Denn auf der Kofferraumabdeckung im Auto hat wahrscheinlich zuletzt jemand tatsächlich einen Hut abgelegt, als die Boomer noch jung waren.