Ein Blutstrom von einem Balkon hat in Erfurt einen Polizeieinsatz ausgelöst. Anwohner alarmierten die Feuerwehr, weil vom Balkon der Dachgeschosswohnung Blut hinablief und sie deshalb eine Gewalttat befürchteten, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In Begleitung der Feuerwehr verschafften sich Beamte Zutritt zu der Wohnung – und fanden einen Behälter mit tierischen Innereien auf dem Balkon.

Die 22-jährige Bewohnerin hatte sich die Schlachtabfälle offensichtlich als Hundefutter besorgt und in einem undichten Behälter gelagert.