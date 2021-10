Eine Birken-Allee in der Nähe von Springe bei Hannover ist zur „Allee des Jahres“ gewählt worden. Grundlage war ein Fotowettbewerb mit mehr als 200 Einsendungen, wie der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) am Mittwoch mitteilte.

Günther Wall wurde für sein Bild „Birken im Eispanzer“ ausgezeichnet, das die 600 Meter lange Allee südlich von Hannover im Schnee vor strahlend blauem Himmel zeigt. „Ich war begeistert von dieser verwunschenen Landschaft“, sagte der Fotograf. Auf dem zweiten Platz landete eine Eichen-Allee bei Drönnewitz (Mecklenburg-Vorpommern), auf dem dritten Rang eine Kirschbaum-Allee nahe Stolpen in Sachsen. Ein Sonderpreis ging an eine Platanen-Allee in Frankfurt .

Sorge über Schwund von Alleen

Nach Angaben des BUND prägen Alleen seit mehreren Jahrhunderten den ländlichen Raum in allen Teilen Deutschlands. Sie seien Kulturgut, manche versorgten die Menschen mit Obst, schützten vor Sonne und Wind oder dienten Wanderern als Orientierung.

Die Naturschutzorganisation ist besorgt über den Schwund von Alleen seit etwa 50 Jahren. Sie benötigten Pflege, und abgestorbene Bäume müssten ersetzt werden. Der BUND spricht sich deshalb dafür aus, wieder gezielt Alleen anzupflanzen.