Die Schauspielerin Stephanie Stumph sieht sich nicht mehr im Schatten ihres berühmten Vaters Wolfgang Stumph (74) stehen. „Ich denke, ich bin ganz gesund aus dieser Vatersache rausgewachsen“, sagte die 36-Jährige. Sie habe einen Weg eingeschlagen, auf dem ich mich wohl fühle.

„Die Abnabelung war erreicht, als ich beim ,Alten’ selbst als Kommissarin mitwirken durfte“, sagte Stumph. Sie habe sich aber „nie in einer Art Rebellion freigestrampelt“. Stattdessen habe sie „darauf geachtet, mir eine eigene Existenzberechtigung aufzubauen“ und „geschaut, wie ich erreichen kann, dass alle das checken“.

Darum habe sie auch auf die Schauspielschule gewollt, um den Beruf von Grund auf zu lernen und am Ende ein Diplom zu haben, sagte Stumph. Sie wisse, was sie sich selbst erarbeitet habe: „Aber auch, dass ich meinem Vater allein für das Interesse an diesen Dingen, das er mir mitgegeben hat, sehr dankbar bin“.