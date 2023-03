Frankreich ist in Aufruhr: Vergangene Woche gab es Massenproteste und eine erste Parlamentsentscheidung wegen einer von Präsident Emmanuel Macron angestoßenen Reform. Wir wollen heute von Ihnen wissen: Worüber streitet unser Nachbarland derzeit so unerbittlich?

Zum Wochenanfang präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack.

Zuletzt gesucht war der Hintergrund der Polarlichter: Verantwortlich für das grünliche oder rötliche Leuchten sind elektrisch geladene Teilchen, die von der Sonne in Richtung Erde geschleudert werden. Treten sie in die Erdatmosphäre ein, kommt es zum Leuchten. Der Preis geht diese Woche an Bernd Jürgen Stock aus Pirmasens. Die heutige Lösung schicken Sie bis Mittwoch per E-Mail an die Adresse buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Gewinner.