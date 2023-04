Eine goldene Zeit ist das gerade mit den Feiertagen abgeschlossene Oster-Geschäft für den Schweizer Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli. Rund 160 Millionen Goldhasen sind auch dieses Jahr wieder zu den Kunden gehoppelt. Wir wollen heute von Ihnen wissen, wo diese produziert werden. Denn so viel sei verraten: Das „Kompetenzzentrum für Hohlfiguren“ ist nicht in der Schweiz.

Zum Wochenanfang präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack.

Zuletzt wollten wir von Ihnen wissen, warum gefärbte hartgekochte Eier keinen Herkunftsstempel haben. Das liegt daran, dass sie zu den sogenannten verarbeiteten Eiprodukten gehören, bei denen das nicht erforderlich ist. So kann es passieren, dass sie aus dem Ausland und der Käfighaltung stammen. Der Preis geht diese Woche an Marcel Krekeler aus Pirmasens. Die heutige Lösung schicken Sie bis Mittwoch per E-Mail an die Adresse buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.