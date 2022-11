Es klingt wie eine gute Nachricht, ist aber genau das Gegenteil und ein weiteres Indiz für den Klimawandel: Die ersten zehn Monate dieses Jahres waren in Deutschland die wärmste Periode im Vergleichszeitraum Januar bis Oktober seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Wir wollen heute von Ihnen wissen: Wie hoch war die Durchschnittstemperatur bis Ende Oktober?

Zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil der RHEINPFALZ zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir die Rhätische Bahn in der Schweiz, die auf der berühmten Albula-Linie den längsten Personenzug auf Schmalspur zusammenstellte – fast zwei Kilometer lang aus 25 vierteiligen Triebwagen – und damit ins Guinness-Buch der Rekorde kam.