In der Pandemie war nicht alles schlecht. Einige Unternehmen haben prächtig verdient. Beispielsweise ein Baumarktbetreiber, der zuletzt ein Rekordergebnis erzielte, jetzt aber mit etwas weniger Gewinn rechnet. Wir wollen von Ihnen wissen, wie hoch der Nettogewinn des Unternehmens mit Sitz in der Südpfalz im Geschäftsjahr 2021/22 war.

Zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen auch heute wieder ein verfremdetes Foto, das schon einmal im überregionalen Teil der Zeitung zu sehen war. Je ausführlicher und gründlicher Sie also die RHEINPFALZ lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Vergangene Woche suchten wir den neuen FCK-Trainer Dirk Schuster. Der Gewinn geht an Doris Bender in Oberwiesen (Donnersbergkreis). Die heutige Lösung schicken Sie bis Mittwoch an: buntes@rheinpfalz.de. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.