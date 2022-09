Energie sparen lautet das Gebot der Stunde: Unser Nachbarland Belgien knipst deshalb jetzt teilweise seine Autobahnbeleuchtung aus – zunächst in der Wallonie im Süden der Hauptstadt Brüssel. Unsere Frage lautet deshalb dieses Mal: Wie hoch sind die Einsparungen, die sich die Verantwortlichen erhoffen?

Zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil der Zeitung zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir die vor 50 Jahren elektrifizierte Bahnstrecke zwischen Heidelberg und Heilbronn. Der Preis geht an Margot Hufft aus Römerberg. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis zum Mittwoch per Mail an die Adresse: buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.