Was aussieht wie ein Pack Buntstifte, ist tatsächlich das Ende eines Bündels Glasfaserkabel. In der vergangenen Woche hat der Bund entschieden, den Ausbau des schnellen Internets auch im Jahr 2023 zu fördern. Und wir wollen heute von Ihnen wissen: Wie hoch ist das Fördervolumen im kommenden Jahr?

Zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil der RHEINPFALZ zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir den chinesischen Reederei-Riesen Cosco, der trotz großer politischer Bedenken beim Hamburger Hafen einsteigen darf. Der Preis geht an Lena Reiser aus Hermersberg. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis zum Mittwoch per Mail an: buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.