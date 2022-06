Viel los an den Tankstellen: Wegen der seit 1. Juni verringerten Energiesteuern sind die Treibstoffpreise vergangene Woche gesunken. Autofahrer nutzten direkt die Gelegenheit, ihren Tank mal wieder etwas billiger als die ganze Zeit zu füllen. Wir wollen nun von Ihnen wissen: Welcher Preis für Super-Benzin war an der in unserer Zeitung abgebildeten Tankstelle zu entrichten zum Zeitpunkt, als das Foto entstand.

Zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen jeweils ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil der Zeitung zu sehen war. Je ausführlicher und gründlicher Sie also die RHEINPFALZ lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir Mark Forster. Der Pfälzer Sänger ließ es sich nicht nehmen, mit der Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern den Aufstieg in die 2. Fußball-Bundesliga zu feiern. Der Preis geht an Ilka Keller aus Kaiserslautern. Die heutige Lösung schicken Sie bis Mittwoch an: buntes@rheinpfalz.de. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.