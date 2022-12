Nikoläuse fahren alljährlich auf dem Motorrad durch die Südpfalz, bringen Geschenke und Süßigkeiten, sammeln Spenden. Am Dienstag vergangener Woche waren die kostümierten Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer wieder unterwegs. Wir wollen heute von Ihnen wissen: Wie nennt sich die Gruppe verkleideter Männer und Frauen?

Zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil der RHEINPFALZ zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir nach der LNG-Gas-Lieferung aus Katar. Die zwei Millionen Tonnen Flüssigerdgas, die das Emirat ab 2026 liefern will, machen etwa drei Prozent von Deutschlands Jahresbedarf aus. Der Preis geht diese Woche an Ulrike Walther aus Pirmasens. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per Mail an: buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.