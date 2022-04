Man kann es an den Zapfsäulen ablesen und in den Supermarktregalen – vor allem wegen des Ukraine-Kriegs ziehen die Verbraucherpreise deutlich an. Auf 7,3 Prozent schätzte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden vergangene Woche die Inflationsrate für März. Doch der Anstieg ist in den Bundesländern unterschiedlich stark: Wo liegt der Wert voraussichtlich in Rheinland-Pfalz?

Wie immer zum Wochenstart präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Foto, das schon einmal im überregionalen Teil der Zeitung zu sehen war. Je gründlicher Sie also die RHEINPFALZ lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Vergangene Woche suchten wir – natürlich – Senf. Auch der dürfte übrigens angesichts des Kriegs knapp und teurer werden. Der Gewinn geht an Sabine Haupt aus Bad Bergzabern. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch an: buntes@rheinpfalz.de. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.