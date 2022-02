Der Justizminister will lockern, sein Kollege aus dem Gesundheitsressort die Maßnahmen verschärfen – und der deutsche Michel liegt im Schraubstock und weiß nicht, wie ihm geschieht. Die Corona-Politik der Ampel-Koalition war in der vergangenen Woche Thema einer Karikatur auf Seite 2. Wir möchten von Ihnen wissen, wie unser Karikaturist heißt; Gerhard lautet sein Vorname.

Zum Start der neue Wochen präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Foto (oder in diesem Fall eine Karikatur), das zuvor schon einmal im überregionalen Teil der Zeitung zu sehen war. Je ausführlicher und gründlicher Sie also die RHEINPFALZ lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die dazugehörige Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es ein RHEINPFALZ-Handtuch.

Vergangene Woche suchten wir den englischen Musiker Graham Nash, der am 2. Februar 80 Jahre alt wurde. Der Gewinn geht an Monika McCarthy aus Frankenthal. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch an: buntes@rheinpfalz.de. Den Namen des Gewinners veröffentlichen wir.