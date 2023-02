Im französischen Kino der 70er gehörte Gérard Depardieu zu den jungen Wilden. Mit 17 Nominierungen für einen César, Frankreichs wichtigsten Filmpreis, hält er einen einsamen Rekord. In den vergangenen Jahren geriet der 74-Jährige aber häufiger nicht wegen künstlerischer Leistungen, sondern Skandalen in die Schlagzeilen. Jetzt spielt er in dem Film „Der Duft der kleinen Dinge“ den Chef eines Nobelrestaurants. Wir wollen heute wissen, wie der japanische Schauspieler heißt, der in dem Film seinen Kollegen spielt.

Zum Wochenanfang präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der in Worms die Synagoge und den Friedhof „Heiliger Sand“ besuchte und nach jüdischem Brauch einen Kieselstein auf einen Grabstein legte. Der Preis geht diese Woche an Werner Doerr aus Grünstadt. Die heutige Lösung schicken Sie bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.