Seine Karriere begann bereits vor über fünf Jahrzehnten, als er mit einem Schulfreund ein Duo gründete; später entstanden daraus The Hollies. 1968 entschied er sich, die Hollies zu verlassen und stattdessen mit David Crosby und Stephen Stills eine Band zu gründen, der sich zeitweise Neil Young anschloss. Wie heißt der Musiker, der am 2. Februar 80 Jahre alt wurde? Zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen wieder ein verfremdetes Foto, das schon einmal im überregionalen Teil der Zeitung zu sehen war. Je gründlicher Sie die RHEINPFALZ lesen, desto größer sind Ihre Chancen, das dazugehörige Ereignis zu erkennen. Zu gewinnen gibt es ein RHEINPFALZ-Handtuch. Vergangene Woche suchten wir den ehemaligen Münchner Erzbischof Joseph Ratzinger, den emeritierten Papst Benedikt; fast 400 Leserinnen und Leser beteiligten sich an dem Rätsel. Gewonnen hat Erika von Usslar aus Schifferstadt. Wie berichtet, gab es vereinzelt Kritik, dass wir den Münchner Missbrauchsbericht zum Thema machten. Es tut uns leid, wenn so der Eindruck entstanden ist, wir würden mit der Not der Opfer ein Rätsel machen. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch an: buntes@rheinpfalz.de. Den Namen des Gewinners veröffentlichen wir.