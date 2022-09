Halb Tier, halb Computer – japanische Forschende haben aus einem Insekt und einem Roboter einen sogenannten Cyborg geschaffen. Schaben tragen dabei ein drahtloses Steuermodul und eine von ultradünnen Solarzellen gespeiste Batterie. Diese Mischwesen sollen etwa bei der Inspektion gefährlicher Bereiche oder der Suche nach Erdbebenopfern helfen. Wir wollen von Ihnen wissen: Wie lautet der wissenschaftliche Namen der verwendeten Schabe?

Zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil der Zeitung zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir einen Wetterrekord: 820 Stunden schien die Sonne in diesem Jahr von Juni bis August durchschnittlich in Deutschland – so viel wie nie seit beginn der Aufzeichnungen. Der Preis geht an Leni Pfleger aus Altenglan. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis zum Mittwoch per Mail an: buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.