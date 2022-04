Er galt als Corona-Leugner und Reichsbürger-Versteher; nach einem Beschluss des höchsten deutschen Gerichts darf man ihn sogar als Antisemiten bezeichnen. Vergangene Woche hat sich ein in der Kurpfalz geborener Sänger per Video von Verschwörungstheorien losgesagt. „Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe und dass ich in den letzten Jahren viele Fehler gemacht habe“, erklärte er – und wir wollen wissen, wie er heißt.

Wie immer zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Foto, das schon einmal im überregionalen Teil der Zeitung zu sehen war. Je ausführlicher und gründlicher Sie also die RHEINPFALZ lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Vergangene Woche suchten wir den italienischen Süßwarenhersteller Ferrero, der seine Produkte teils wegen Salmonellen-Alarms zurückrufen musste. Der Gewinn geht an Ursula Bauer aus Mannheim. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch an: buntes@rheinpfalz.de. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.