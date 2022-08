In Schwarz-weiß und ausnahmsweise einmal unverpixelt präsentieren wir Ihnen unser heutiges Suchbild. Und wir machen auch kein Geheimnis aus dem Motiv: Bei der Aufnahme aus den Beständen des Stadtarchivs Ludwigshafen handelt es sich um die zerstörte Rheinbrücke zwischen Ludwigshafen und Mannheim. Mit dem Foto war Teil 4 unserer Sommererzählreihe „Wetterleuchten“ bebildert, und wir wollen von Ihnen wissen: Wer war der Autor?

Zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen ein (meist verfremdetes) Bild, das schon einmal im überregionalen Teil der Zeitung zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir die Größe der Anbaufläche von Sonnenblumen in Deutschland. In diesem Jahr sind es 85.300 Hektar. Der Preis geht an Heinz-Jürgen Deike aus Waldhambach. Die heutige Lösung schicken Sie bis Mittwoch an: buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.