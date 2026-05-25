Rheinpfalz-Aktion Bilderrätsel: Wie gut kennen Sie Deutschland?
In Niedersachsen gründeten Mönche im 12. Jahrhundert ein Kloster, das bis heute besteht. Wie heißt es? Backstein, romanische Elemente und stille Wege prägen das Ensemble. Es ist ein geistlicher Ort, der auch durch seine schlichte Schönheit wirkt. Auflösung zur vergangenen Woche: Gesucht war Schloss Dagstuhl in Wadern.
Als Gewinn wartet wieder ein Faltrucksack. Freuen kann sich dieses Mal Elvira Maurer aus Niederstaufenbach. Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie Ihren Lösungsvorschlag bis Mittwoch an die Adresse buntes@rheinpfalz.de und vergessen Sie bitte nicht Ihre Anschrift. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird wie üblich in der Zeitung genannt.