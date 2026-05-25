Deutschland steckt voller unbekannter Ecken – wir machen uns auf den Weg, sie zu finden. In unserer Serie „Deutschlandreise“ präsentieren wir jede Woche einen Ort, der erst erraten werden muss. Mal führt das Rätsel zu einer Sehenswürdigkeit, mal zu einem „Lost Place“ – einem verlassenen Ort, der Geschichten erzählt. Romantisch, eigenwillig oder geheimnisvoll: Jeder Schauplatz lädt zum gedanklichen Mitreisen ein.

In Niedersachsen gründeten Mönche im 12. Jahrhundert ein Kloster, das bis heute besteht. Wie heißt es? Backstein, romanische Elemente und stille Wege prägen das Ensemble. Es ist ein geistlicher Ort, der auch durch seine schlichte Schönheit wirkt. Auflösung zur vergangenen Woche: Gesucht war Schloss Dagstuhl in Wadern.

Als Gewinn wartet wieder ein Faltrucksack. Freuen kann sich dieses Mal Elvira Maurer aus Niederstaufenbach. Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie Ihren Lösungsvorschlag bis Mittwoch an die Adresse buntes@rheinpfalz.de und vergessen Sie bitte nicht Ihre Anschrift. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird wie üblich in der Zeitung genannt.