Deutschland steckt voller unbekannter Ecken – wir machen uns auf den Weg, sie zu finden. In unserer Serie „Deutschlandreise“ präsentieren wir jede Woche einen Ort, der erst erraten werden muss. Mal führt das Rätsel zu einer Sehenswürdigkeit, mal zu einem „Lost Place“ – einem verlassenen Ort, der Geschichten erzählt. Romantisch, eigenwillig oder geheimnisvoll: Jeder Schauplatz lädt zum gedanklichen Mitreisen ein.

Im Brohltal von Rheinland-Pfalz thront eine der größten Burgen der Eifel. Turmreste, Mauern und weite Ausblicke machen sie zu einem eindrucksvollen Ort. Kaum jemand kennt die Geschichte dieses Bollwerks, das lange übersehen wurde. Wie heißt es?

Zuletzt gesucht war die Burgruine Hohenneuffen. Für die richtige Antwort gibt es auch diesmal einen Faltrucksack. Gewinnerin der Vorwoche ist Annette Scharping aus Landau. Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie Ihren Lösungsvorschlag bis Mittwoch an buntes@rheinpfalz.de und vergessen Sie bitte nicht Ihre Anschrift. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird wie üblich in der Zeitung genannt.