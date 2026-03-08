Deutschland steckt voller unbekannter Ecken – wir machen uns auf den Weg, sie zu finden. In unserer Serie „Deutschlandreise“ präsentieren wir jede Woche einen Ort, der erst erraten werden muss. Mal führt das Rätsel zu einer Sehenswürdigkeit, mal zu einem „Lost Place“ – einem verlassenen Ort, der Geschichten erzählt. Romantisch, eigenwillig oder geheimnisvoll: Jeder Schauplatz lädt zum gedanklichen Mitreisen ein.

Zwischen Seen und Wäldern erhebt sich in Brandenburg ein Schloss, das einst den Uckermärker Adel prägte. Es ist das größte seiner Region, mit Park und Orangerie. Trotz Schönheit und Geschichte gilt es immer noch als Geheimtipp. Wie heißt es?

Auflösung zur vergangenen Woche: Gesucht war die Zeche Zollern in Dortmund. Gewonnen hat Regina Fassott aus Schifferstadt.

