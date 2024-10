Jede Woche erkunden wir ein anderes Bundesland und fragen, wie gut Sie Deutschland kennen. Waren wir zuletzt im hessischen Witzenhausen bei Schloss Berlepsch, befinden wir uns diese Woche im heimischen Rheinland-Pfalz. Gesucht wird eine Weinlage in Rheinhessen – angeblich die älteste urkundlich erwähnte Lage Deutschlands: Eine Schenkungsurkunde aus dem Jahr 742 soll das belegen. Kennen Sie den Namen?

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Peter Schreiber aus Kirchheim geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.