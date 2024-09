Vor drei Wochen waren wir nicht in den Niederlanden, dieses Mal sind wir auch keineswegs in Finnland, sondern vom Klimahaus in Bremerhaven kommend in Nordrhein-Westfalen. Und zwar besuchen wir eine der größten Talsperren Deutschlands. Sie liegt im Zentrum des Naturparks Ebbegebirge zwischen den Städten Attendorn und Olpe. Seit 1965 staut sie den linken Nebenfluss der Lenne zum … – hier sollten Sie gedanklich das Lösungswort einsetzen.

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Gabi Martin aus Merzalben geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.