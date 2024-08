Wir bleiben in den nicht mehr ganz so neuen Bundesländern: Von Wernigerode geht es in die Hauptstadt Brandenburgs – und in Potsdam in den „Vulkan“. Dort können bis zu 2500 Zuscher täglich eine Show mit rasanten Verfolgungsjagden, explosiven Kampfszenen, Feuerstunts und Sprüngen aus atemberaubender Höhe erleben. Wie heißt das Gelände, auf dem sich dieses Attraktion befindet?

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Manuela Nagler aus Steinfeld geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.