Noch so eine reizvolle Stadt in Ostdeutschland: Vergangene Woche waren wir im sächsischen Görlitz. Diese Woche sind wir in Sachsen-Anhalt. Den Beinamen „Bunte Stadt am Harz“ prägte der Schriftsteller Hermann Löns bereits gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Bekannt ist der Ort aufgrund seines historischen Stadtkerns und den aufwendig restaurierten und farbenfrohen Fachwerkhäusern. Wer mag, kann auf den Brocken wandern oder mit einer Kleinspurbahn hinauffahren. Vom Namen des hier abgebildeten Cafés sollten Sie sich beim Raten allerdings nicht verwirren lassen.

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Kathrin Förstner aus Esslingen geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.