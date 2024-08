Von der Donau an die Neiße: Diese Woche suchen wir eine sächsische Stadt, die aufgrund gut erhaltener Bauwerke aus den unterschiedlichsten Zeitepochen als wandelbarer Drehort gilt und schon Städte wie New York, Paris, Frankfurt oder Heidelberg im Film verkörperte. Wie heißt denn die Stadt, die wir von der Gedenkstätte Walhalla aus erreichen. Das Bild ist ein kleiner Tipp: Es entstand im Februar des Jahres 2013 bei den Dreharbeiten zu „The Grand Budapest Hotel“.

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Gudrun Alter aus Waldsee geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.