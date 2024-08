Die dritte Rundreise durch die Bundesländer endete vergangene Woche an der Sternwarte Peterberg im Saarland: Die vierte Runde durch Deutschland beginnt dieses Mal in Bayern, genauer gesagt im oberpfälzischen Donaustauf bei Regensburg. Dort steht auf dem Bräuberg eine Gedenkstätte, die von 1830 bis 1842 durch König Ludwig I. vom Architekten Leo von Klenze errichtet wurde. Als gestalterisches Vorbild des klassizistischen Baudenkmals, das bedeutenden Persönlichkeiten „teutscher Zunge“ gewidmet ist, dienten antike Tempelbauten. Wie heißt der Bau?

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Walter Meinhardt aus Gönnheim geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.