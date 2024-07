Vom Campus Galli, der karolingischen Klosterstadt Meßkirch in Baden-Württemberg, geht es nach Hessen in den Odenwald. Der Sage nach entstand die Formation, weil sich zwei Riesen im Lautertal mit Steinen bewarfen. Tatsächlich entstand die Blockhalde aus mächtigen, dicht gepackten gerundeten Blöcken aus dunkelgrauem Quarzdiorit durch Wollsackverwitterung und nachfolgender eiszeitlicher Freilegung. Sie ist eine der wichtigsten geologischen Sehenswürdigkeiten Deutschlands. Wie heißt sie?

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Gerhard Kneip aus Ramstein-Miesenbach geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.